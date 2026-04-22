أُصيب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شنوا هجوما، الأربعاء، على بلدة دير دبوان شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن برصاص مستوطنين في دير دبوان.

وذكرت أن المصاب تعرّض لإطلاق نار برصاص حي في الظهر أثناء الهجوم، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون توضيح مدى خطورة حالته.

فيما قال شهود عيان لمراسل الأناضول إن مستوطنين اقتحموا القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان محليين، وأطلق المستوطنون النار، ما أفضى إلى إصابة الشخص المذكور.

وبيّنوا أن حالة من التوتر تسود في أوساط السكان.

وتشهد قرى وبلدات شرقي رام الله توترا متكررا على خلفية اقتحامات واعتداءات لمستوطنين، وتنظيم مواجهات بين القرويين والمهاجمين أو قوات الاحتلال.

والثلاثاء، استشهد فلسطينيان اثنان في قرية المغير شرقي رام الله برصاص مستوطنين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد واسع في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 (تاريخ بدء حرب الإبادة بغزة)، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1152 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، وفق بيانات فلسطينية رسمية.