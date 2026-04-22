مسئول أمني إسرائيلي: سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ليست كاملة

قال مسئول أمني إسرائيلي لموقع «والا»، إن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ليست كاملة، وذلك رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تدمير البحرية الإيرانية.

ونقل موقع «والا» العبري، عن مسئولين أمنيين قولهم، إن إيران لا تزال تمتلك قوارب مسلحة صغيرة ضمن ما يعرف بـ«أسطول البعوض».

وأوضح المصدر، أن البحرية والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تُساعدان الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية، لتحديد مواقع السفن الإيرانية العاملة في مضيق هرمز.

ويرسم تكتيك «أسطول البعوض» صورة الحرب غير المتكافئة التي تعتمدها إيران في مضيق هرمز، عبر زوارق سريعة وصغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تهاجم بأسلوب الأسراب لإرباك السفن والقطع البحرية من اتجاهات متزامنة.

كما تتكامل هذه الزوارق مع المسيّرات والألغام والصواريخ الساحلية، ما يجعل أي احتكاك بحري قابلًا للاتساع سريعًا في ممر شديد الحساسية للطاقة والأسواق.

وتنتشر هذه الزوارق في أكثر من 10 قواعد محصنة على طول الساحل الإيراني وفي جزر خاضعة لسيطرتها، من بينها جزيرة فارور التي تعد قاعدة استراتيجية، بحسب ما نقلته «نيويورك تايمز» عن أحد الخبراء.

ولا يستهدف هذا التكتيك تدمير السفن الحربية مباشرة، بقدر ما يركز على إرباكها واستنزاف منظوماتها الدفاعية. فالمدمرة، رغم قدرتها على التعامل مع أهداف متعددة، لا تستطيع تأمين كل السفن التجارية في المضيق في وقت واحد.

وتعمل هذه الأسراب ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز ستة أميال بحرية، وهي المنطقة التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني نطاق خطر.