الرئيس القبرصي: الاتحاد الأوروبي يحتاج لقواعد بشأن مساعدة الأعضاء حال تعرضهم لهجوم

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في قبرص في حاجة للبدء في إعداد قواعد ثابتة بشأن ما يجب أن يحدث إذا طلبت دولة بالتكتل تتعرض لهجوم المساعدة من شركائها بالتكتل.

وقال الرئيس في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أمس الثلاثاء إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون "تعزيز" المادة 7ر42 من اتفاقيات التكتل، التي تلزم جميع الدول الأعضاء الـ 27 بمساعدة بعضها البعض في أوقات الأزمات.

وتنص المادة على أنه إذا تعرضت دولة لعدوان مسلح على أراضيها، فيجب أن يقدم شركاؤها "المساعدة بكل الوسائل التي باستطاعتهم . ولم يتم تطبيقها من قبل لذلك ليست هناك قواعد ثابتة وسريعة بشأن كيفية استجابة دول الاتحاد الأوروبي لأي دعوة للمساعدة.

وذكر خريستودوليديس: "لدينا المادة 7ر42 ولا نعلم ما سيحدث إذا قامت إحدى الدول الأعضاء بتفعيل هذه المادة"، وجاء حديثه قبيل قمة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط التي سيستضيفها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تركز على حرب إيران وتبعاتها.

وأضاف: "سنخوض محادثة وسنعد، فلنقل، خطة عملياتية بشأن ما سيحدث في حالة تفعيل إحدى الدول لهذه المادة، وهناك عدد من المسائل".

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للرئيس خريستودوليديس، الذي ناشد دول الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الشهر الماضي، بعدما أصابت مسيرة من طراز شاهد قاعدة جوية بريطانية على الساحل الجنوبي للجزيرة.

وقال خريستودوليديس إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يستدعي أن توضح القواعد كيفية استجابة تلك الدول لطلب مساعدة من شريك أوروبي دون التعارض مع التزاماتها داخل الحلف العسكري.

وعلى صعيد آخر، أضاف أنه مسرور لرؤية قادة الاتحاد الأوروبي "يدركون (الآن) أهمية" تعزيز تقارب التكتل مع الشرق الأوسط، من خلال مبادرات مثل ميثاق المتوسط الذي ينفذ مشاريع محددة في عدة مجالات تشمل الصحة والتعليم والطاقة في دول المنطقة.

ويعد تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع الشرق الأوسط أولوية رئيسية لرئاسة قبرص للتكتل، التي قال خريستودوليديس إنها تمثل "فرصة جيدة للغاية... لتعزيز" ذلك الهدف.

ومن المقرر أن يشارك قادة مصر ولبنان وسوريا والأردن في القمة غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ما يتيح فرصة "ليس لتبادل الأفكار فحسب، بل لمعرفة كيفية الارتقاء بتعاوننا إلى مستوى استراتيجي أيضا".