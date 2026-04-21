رفض الإعلامي أحمد شوبير، الكشف عن مصدره في خبر مفاوضات الأهلي مع الثنائي هاري كين وفيدريكو فالفيردي، لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد بالترتيب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت: "أكشف عن خبر (انفراد)؟ لكن لا أحد يكذبني، ولن أكشف عن مصدري فيه، الأهلي يفاوض فالفيردي وهاري كين".

وأضاف: "فالفيردي لاعب ريال مدريد وهاري كين لاعب بايرن ميونخ لكني لن أفصح عن مصدر هذه المعلومة".

قبل أن ينهي: "الأهلي يسير بشكل جيد في صفقتي فالفيردي وكين وياسين منصور، اتجه لألمانيا وإسبانيا الأسبوع الماضي كي ينهي الصفقتين".

ودخل النادي الأهلي في خلاف مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج رياضي في قناة "مودرن إم تي أي" بسبب معلوماته التي أكد خلالها أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غاضب بسبب تهميش دوره في ملف كرة القدم، وباتت هناك نزاع قانوني بين الأهلي وإدارة البرنامج.