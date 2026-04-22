حمزة الجمل: لن نعلن عن أهداف إنبي من المنافسة في مجموعة اللقب

بدا حمزة الجمل المدير الفني لإنبي راضيًا عن أداء ونتائج فريقه في أول ثلاث جولات من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري.

صرح الجمل عبر قناة أون سبورت عقب التعادل 2-2 مع المصري اليوم الأربعاء "لقد جمعنا 5 نقاط من أول 3 مباريات أمام سموحة وسيراميكا والمصري، أي أكثر من 50%، وهذه نسبة جيدة، وإنجاز كبير".

أضاف "بالتأكيد المنافسة ضمن أهداف، ولدينا أهداف عديدة أخرى غير معلنة".

وأشار "نستهدف تجربة لاعبين والدفع بالعناصر الشابة من الدرجتين الثانية والثالثة بناشئي النادي".

وبشأن التعادل مع المصري، اختتم "لقد أهدرنا المباراة، وفرطنا في العديد من الفرص على مدار الشوطين، ولكن هذا وارد في كرة القدم".

بقى إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، يليه المصري البورسعيدي في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

يذكر أن منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري المصري أقيمت بمشاركة 21 فريقًا، حيث تأهل أول سبعة أندية في جدول الترتيب للمنافسة في مجموعة البطولة.

أما الفرق التي احتلت المراكز من الثامن للحادي والعشرين تتنافس في المجموعة الثانية، لتفادي الهبوط، حيث سيهبط أربعة أندية للدرجة الثانية.

وتتنافس جميع الفرق في الدور الثاني بالمجموعتين مع ترحيل نقاطها بالدور الأول.