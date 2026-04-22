وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 والتي جاء في مقدمتها:

• ارتفاع الدولار في ختام التعاملات بما يتراوح بين 23 و27 قرشا

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المحلية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بمقدار يتراوح بين 23 و27 قرشًا.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقابل 51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري، 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مرتفعًا بـ23 قرشًا، مقارنة مع 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، حققها في ختام تعاملات أمس.

• هيئة الرقابة المالية تنظم قيد وكلاء الإدارة العموميين في قطاع التأمين لأول مرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم(55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

• التأمينات: لا تعطل في سيستم المعاشات.. وبطء مؤقت ببعض الخدمات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن ما يتردد عن تعطل سيستم المعاشات، مؤكدة إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من 24 فبراير 2026، وذلك بعد إجراء كل الاختبارات اللازمة، وتدريب العاملين، والتشغيل التجريبي للمنظومة تدريجيًا على مدار عام ونصف قبل التشغيل الفعلي.

• ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير 2026 بنسبة 1.5%

كشف الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، عن ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 120.69 نقطة خلال شهر فبراير2026 (أولي) مقابل 118,88 نقطة خلال شهر يناير2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%، وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية.

• 390% نموا في تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عشر سنوات

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق نمو قوي في محافظ البنوك الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث سجلت زيادة بنسبة 390% خلال 10 سنوات، في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025.

• 4 تريليونات جنيه قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2025

سجلت محافظ الهاتف المحمول في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قدر البنك المركزي قيمة المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ نحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025، في مؤشر قوي على التوسع المتسارع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

• موجات الحر الشديدة تضيع نصف تريليون ساعة عمل سنويا

تُهدد موجات الحر الشديدة، حاليا، سُبل عيش وصحة أكثر من مليار شخص، مُسببة ضياع نصف تريليون ساعة عمل سنويا، مع توقعات بارتفاع حاد في الأضرار التي تلحق بقطعان الماشية ومحاصيل الزراعة في المستقبل، وفق تقرير صادر اليوم الأربعاء بعنوان "موجات الحر الشديدة والزراعة"، عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

• «أسطول» تتوقع تعافي أرباح «القلعة» بدعم من الانتعاشة المرتقبة في أرباح «المصرية للتكرير»

أوصى تقرير صادر عن بحوث شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بشراء سهم القلعة، مع توقعات بتعافي أرباحها وتحسن تدفقتها النقدية بدعم من استثماراتها في الشركة المصرية لتكرير البترول، التى تشهد تحول في الاداء المالي مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط عالميا وزيادة هوامش التكرير.

