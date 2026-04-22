ضبط شخص لاتهامه بإلقاء زجاجات على المارة والتعدي عليهم في المرج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لاتهامه بإلقاء الزجاجات على المارة والتعدي عليهم بالسب بمنطقة المرج بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخص بإلقاء زجاجات على المارة والتعدى عليهم بالسب في إطار ابتزازهم بالقاهرة.

وتبين من فحص الفيديو، عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة –مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ووالدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، وبسؤال الأخيرة أقرت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليها وأولادها بالسب، وتهديدهم بالإيذاء وقيامه بإلقاء زجاجات فارغة عليهم.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل - مقيم بذات دائرة القسم)، وبحوزته (3 زجاجات فارغة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.