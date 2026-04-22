دمار وتضرر أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بفعل هجمات الاحتلال على لبنان

أحصى المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان، تضرّر وتدمير أكثر من 62 ألف وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال ستة أسابيع من الحرب مع حزب الله، وفق ما أفاد مسئول الأربعاء.

وخلال مؤتمر صحفي تخلله نشر تقرير عن «الأثر البيئي الناجم عن العدوان الإسرائيلي» على لبنان، قال أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله: «بحدود 45 يوما (من الحرب)، كان لدينا 21,700 وحدة سكنية مدمرة و40,500 وحدة سكنية متضررة».

ورغم سريان هدنة بين حزب الله وإسرائيل منذ منتصف ليل الخميس إلى الجمعة لمدة عشرة أيام، تواصل القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان تنفيذ عمليات هدم وتفجير، وفق ما أفادت به السلطات اللبنانية وشهود عيان، بينما تمنع سكان عشرات القرى الحدودية من العودة إليها.

وأظهرت صور التقطها مصور لـ«فرانس برس» من الجانب الإسرائيلي للحدود منتصف الشهر الحالي، دمارًا واسعًا في قريتين لبنانيتين حدوديتين، بينما كانت جرافات وآليات هندسية أخرى تهدم مباني في إحدى هاتين القريتين.

وأسفرت الحرب التي بدأت في الثاني من مارس، عن مقتل أكثر من 2400 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم.

ويقدّر المجلس الوطني للبحوث العلمية، وفق ما أفاد عبدالله، أن «428 وحدة سكنية تدمرت و50 وحدة سكنية تضررت خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار»، الذي سيطالب لبنان بتمديده لمدة شهر.

وتستضيف واشنطن الخميس، اجتماعًا بين سفيري لبنان وإسرائيل، بعد اجتماع بينهما الأسبوع الماضي كان الأول بين البلدين منذ عقود، وأعقبه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار.

وقال مصدر رسمي لبناني لوكالة «فرانس برس» الأربعاء، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن «لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي تتواجد فيها».

وسبق لحزب الله وإسرائيل أن خاضا حربا مدمرة لأكثر من عام، انتهت في نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، واصلت خلاله الدولة العبرية تنفيذ غارات خصوصا في جنوب البلاد، حيث أبقت على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية.

وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين، خلال المؤتمر الصحفي: «خلّف العدوان الممتد بين عامي 2023 و2025، وهو في الواقع عدوان لم يتوقف، دمارا هائلا على مختلف المستويات»، مشيرة الى «تضرر وتدمير أكثر من 220 ألف وحدة سكنية».