تحدث الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق ملتقى أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إنهم يعملون منذ سنوات لتطوير التعليم الفني، وحتى قبل توليه منصبه منذ عامين.

ولفت إلى تعاونهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتنظيم أول ملتقى لأسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني، والقائم على مدار 4 أيام، بحضور حوالي 50 شركة متغيرة يوميًا، في تخصصات متنوعة.

وأوضح أن أول يومين موجهين للتخصصات الصناعية، فيما يُخصص اليوم الثالث، للسياحة والفندقة، والأخير للزراعة والتجارة، مضيفًا أن الملتقى سيوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل محلية داخل مصر.

وأشار إلى تقدم أعداد كبيرة من خريجي التعليم الفني، لشغل هذه الوظائف، مستشهدًا بتجاوزهم اليوم لـ30 ألف متقدم على المنصة المخصصة، قائلًا: «الـ30 ألف اللي سجلوا النهاردة ولكن يمكن الأعداد اللي بتزور أكثر من كدا يعني».

وتوقع تضاعف أعداد المتقدمين بنهاية المعرض، قائلًا: «إحنا متوقعين على نهاية المعرض ممكن يكون العدد تضاعف عن الرقم مرتين أو ثلاثة».

وأضاف أنهم يملكون قاعدة بيانات الطلاب خرجي التعليم الفني داخل الوزارة منذ سنوات، موضحًا: «الفكرة هنا إنها إن إحنا لأول مرة نجيب سوق العمل مع الأولاد في ملتقى للتوظيف».

ونوّه إلى تواجد سوق العمل منذ سنوات داخل المدارس الفنية، موضحًا أن تطوير التعليم الفني قائم على تواجد القطاعات الزراعية والصناعية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، داخل المدارس، مضيفًا: «بناخد رأيهم في الجدارات المطلوبة للخريجين وبيبقوا هما اللي بيقوموا على التدريب».

وأشار إلى تغيير منظومة الجدارات، موضحًا أن امتحانات التخرج النهائية، يتواجد بها مقيمون من سوق العمل، قائلًا:«الامتحانات النهائية اللي ولادنا بيتخرجوا على أساسها بيبقى فيها مقيمين من سوق العمل يعني هما بيمتحنوهم كمان».

وتطرق إلى آلية التوظيف في هذا الملتقى، قائلًا إنهم أنشأوا منصة ليتقدم عليها الطلاب لحضور الملتقى ومقابلة الشركات المختلفة للتعرف على فرص التوظيف المتاحة.

وتابع: «كل شركة بتعرض الموجود عندها كمان الشركات تتلقى من ولادنا سواء في المعرض أو عبر المنصة أو عبر مواقعهم طلبات التوظيف ويكلموا الأولاد».

وذكر أنه أثناء إلقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم كلمته وقّع عدد من الحضور عقود توظيفهم، قائلًا: «اللطيف إن كان افتتاح المعرض الساعة 10، بعد الوزير ما ألقى كلمته في حدود النصف ساعة للكلمات الافتتاحية لقينا إن في أولاد مضوا عقود وخدوا فرص عمل».

وردّ عن التساؤلات حول الحد الأدنى للأجور في هذه الفرص، وهل يتوافق مع الحدود المعلنة في قوانين العمل، قائلًا: «الموضوع يتفاوت بشكل كبير جدًا طبقًا للتخصص والجدارة والمكان الموجود»، مضيفًا: «في أرقام أكبر تصل ضعف أو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الموجود».

ورأى أن هناك أجور توازي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، موضحًا: «إحنا بنتكلم عن فنين مدربين هما بيبقوا القوام الأساسي لعمليات التصنيع والتشغيل والاستثمار».

وفي سياق متّصل، ذكر بهاء الدين، أن الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، هو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن الملتقى يُعقد بأحد القاعات الرئيسية بمركز التجارة العالمي على كورنيش النيل.