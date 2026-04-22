اجتماع تنسيقي لمناقشة ترتيبات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس

عُقد اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة؛ وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 22 إلى 23 يونيو المقبل.

وترأس الاجتماع سفير الأردن لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة (الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس)، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، ومناقشة الإعلان المقرر اعتماده عن ذلك الاجتماع.

وأعرب منزلاوي عن سعادته باقتراب عقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس بعد انقطاع دام 7 سنوات منذ آخر انعقاد له، وهو ما يعكس حرص الجانبين العربي والأوروبي على الحفاظ على مسارات الحوار وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما، حيث يهدف الاجتماع الوزاري المشترك إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها.

وأشار إلى أن التعاون العربي الأوروبي لطالما كان من أبرز أطر التعاون التي تقيمها جامعة الدول العربية مع التكتلات الدولية.

ويأتي الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سياسية وتحديات متزايدة تتطلب تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهتها، خاصة في ظل معاناة المنطقة العربية من الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، والتي تشكل تهديدا صارخا للأمن الإقليمي والدولي.