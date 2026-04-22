الجزائر: السجن الغيابي 3 سنوات بحق الكاتب كمال داود بشأن روايته حوريات

أدانت محكمة جزائرية الكاتب كمال داود ، المقيم في فرنسا، بالسجن غيابيا ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين دينار.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الأربعاء أن محكمة فلاوسن بوهران، أصدرت الحكم أمس في الشكوى المودعة ضد داود من طرف سعادة عربان بتهمة استغلال قصة حياتها كضحية إرهاب في روايته الأخيرة "حوريات" من خلال ملفها الطبي المتواجد عند زوجة الكاتب أثناء عملها بمصلحة الأمراض العصبية بوهران.

ووفق الصحيفة ، شملت الشكوى الطبيبة النفسية وزوجة الكاتب بتهمة إفشاء أسرار مهنية لإحدى مريضاتها ، مشيرة إلى أن الكاتب داود علق على الحكم على صفحته الخاصة مبررا بأن الحكم جاء بناء على تطبيق قانون المصالحة و المأساة الوطنية.

وأحدثت القضية، ضجة كبيرة، العام الماضي، حين نال الكاتب جائزة "غونكور" في فرنسا عن هذه الرواية، كما أظهرت ما روته الشاكية تشابه بين ما عاشته وهي صغيرة، حين أبيدت عائلتها وكانت هي الناجية الوحيدة وقصة الرواية.