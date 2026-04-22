روسيا: وقف إمدادات النفط من كازاخستان إلى ألمانيا اعتبارا من مايو

أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، بأن روسيا سوف توقف نقل النفط من كازاخستان إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا اعتبارا من مايو.

وقال نوفاك، المسئول عن ملف الطاقة، إن إمدادات النفط الكازاخي التي تنقل إلى ألمانيا عبر خط دروجبا الذي تعرض مرارا لهجمات خلال النزاع في أوكرانيا، سيعاد توجيهها اعتبارا من الأول من مايو، مبررا ذلك بـ"القدرات التقنية الحالية"، بحسب وكالة إنترفاكس.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أنه أبلغ الجانب الكازاخي بذلك خلال محادثات جرت الأسبوع الماضي.

وكان وزير الطاقة الكازاخي يرلان أكينجينوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا تعتزم وقف مرور أي نفط عبر خط دروجبا وصولا إلى مصفاة "بي سي كيه" في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا.

وأشار أكينجينوف، إلى أن موسكو ترجع القرار إلى صعوبات تقنية في نقل النفط من كازاخستان، مرجحا أن يكون لذلك صلة بهجمات وقعت مؤخرا واستهدفت البنية التحتية الروسية.

وأوضح نوفاك، أن روسيا لا تبدي اهتماما بالاستمرار كدولة عبور، مشيرا إن ألمانيا استغنت عن النفط الروسي، "ما يعني أن الأمور تسير بشكل جيد لديهم".

ويمكن أن تتسبب الخطوة في مشاكل لمصفاة "بي.سي. كيه. شفيت" بالقرب من برلين، التي تقوم بتحويل الخام عبر عمليات التكرير إلى بنزين ووقود طائرات وزيت تدفئة لمدينة شفيت والمنطقة المحيطة. وسوف يزيد قطع الإمدادات من المخاوف بشأن إتاحة الوقود في الوقت الذي تضغط فيه الحرب بالشرق الأوسط إمدادات الطاقة العالمية.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن وقف تدفق النفط الكازاخي عبر دروجبا "لا يشكل في نهاية المطاف خطرا على أمن إمدادات المنتجات البترولية في ألمانيا، حتى إذا عملت مصفاة بي.سي. كيه شفيت بقدرة إنتاجية أقل".