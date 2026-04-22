تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من كشف ملابسات جريمة مقتل شخص والعثور على جثته في الطريق العام بمنطقة العوامية؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة القتيل وشخص آخر تربطها به علاقة غير شرعية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل ملقاة بأحد شوارع منطقة العوامية، وتحديدا بشارع النيابة الإدارية، في ظروف غامضة أثارت حالة من القلق بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 47 عاما، ويعمل عاملا بإحدى الشركات، ويدعى "ع ع ع"، ويقيم بشارع المدينة المنورة بمنطقة العوامية بدائرة بندر الأقصر.

وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود آثار خنق حول رقبة المتوفى، ما رجح وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، لتبدأ الأجهزة الأمنية على الفور في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وبعد إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، نجحت مباحث الأقصر في كشف تفاصيل الجريمة، حيث تبين تورط زوجة المجني عليه بالتعاون مع عشيقها الأصغر سنا في التخلص منه، بدافع إتاحة المجال أمام استمرار علاقتهما غير الشرعية.

وأوضحت التحريات أن الزوجة حاولت في البداية التخلص من زوجها عن طريق دس مادة سامة تُعرف بـ"حبة الغلة" داخل طعامه، إلا أن المحاولة فشلت، لتتجه بعدها إلى تنفيذ مخطط آخر بمساعدة العشيق.

وأكدت التحريات أن المتهم خنق المجني عليه حتى فارق الحياة، بمساعدة الزوجة، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإبعاد الشبهة عنهما وتضليل الأجهزة الأمنية.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الزوجة وعشيقها، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.