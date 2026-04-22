قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل الأطرش، احتفالية فنية مساء يوم الأحد المقبل،، بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، بحضور محمد شبانة نجل شقيق الفنان عبدالحليم حافظ.

ويتحديث شبانة عن عدد من الذكريات التى جمعت بين العندليب وملك العود، ويتحدث الفنان عادل الأطرش عن حكايات الربيع بين حليم وفريد .

كما يتضمن برنامج الاحتفال عرض فيلم تسجيلي بعنوان «صوت الربيع» من إخراج الفنان عادل السيد، ويشمل الفيلم على مجموعة من الصور النادرة تجمع بين العندليب وفريد، وأيضا تسجيلات صوتية نادرة لم تعرض من قبل بصوت عبد الحليم حافظ والموسيقار فريد الأطرش.

وتقدم فرقة «الفن الأصيل» بقيادة الفنان سعيد عندليب، باقة من أشهر أغانى حليم وفريد الأطرش، يتغنى بها نجوم الفرقة وهم : « مطربة الأوبرا الفنانة أسرار الجمال، الفنان وليد رشدي، الفنانة زينب المصري، الفنانة ريهام النجار، الفنان أسامة حسن» .