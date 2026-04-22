انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة شاب عُثر عليه غارقا في مياه الرياح التوفيقي، ويرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب غارقا في مياه الرياح التوفيقي، زمام مدينة كفر شكر، ويرتدي ملابسه.

وتبين من المعاينة الأولية والتحريات العثور على جثة شاب يدعى "سيف الدين إ م"، مقيم بمدينة بنها، غارقا في مياه الرياح التوفيقي زمام مدينة كفر شكر، ويرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.