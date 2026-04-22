مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في بني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف، في اتجاه مركز سمسطا، حيث جرى نقل المصابين والجثة إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين اثنين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة إلى مستشفى سمسطا المركزي ومستشفى الفشن المركزي.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، كشفت التحريات الأولية أن المتوفى يُدعى "علي قدورة حسين"، 56 عامًا، مقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

كما تبين أن المصابين هما "ناصر محمد عبد القادر حسين"، 29 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمات بالوجه، و"عوض محمد عبد القادر حسين"، 39 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكلاهما من محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي بمعرفة الطبيب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث.