جولة غنائية بأمريكا الشمالية لأحمد سعد في صيف 2026

يستعد المطرب أحمد سعد لجولة غنائية بين أمريكا وكندا في صيف 2026.



ويستهل سعد الجولة في أمريكا يوم 11 يونيو في العاصمة الأمريكية واشنطن، واليوم التالي 12 يونيو يحيي حفلاً في حي بروكلين بولاية نيويورك، في حين يوم 14 يونيو يحيي حفلاً في العاصمة الكندية تورنتو.



ويعود بعدها أحمد سعد يوم 17 يونيو إلى مدينة ديترويت في ميامي بأمريكا لإحياء حفل غنائي فيها، وعقبها بيومين يحيي حفلا يوم 19 يونيو في ولاية لوس أنجلوس بأمريكا، وأخيراً يوم 20 يونيو يعود أحمد سعد الى كندا مرة أخرى وتحديدا في مدينة فانكوفر لإحياء حفل غنائي فيها.