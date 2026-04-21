 جولة غنائية بأمريكا الشمالية لأحمد سعد في صيف 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أبريل 2026 1:22 م القاهرة
جولة غنائية بأمريكا الشمالية لأحمد سعد في صيف 2026

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 1:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 1:14 م

يستعد المطرب أحمد سعد لجولة غنائية بين أمريكا وكندا في صيف 2026.

ويستهل سعد الجولة في أمريكا يوم 11 يونيو في العاصمة الأمريكية واشنطن، واليوم التالي 12 يونيو يحيي حفلاً في حي بروكلين بولاية نيويورك، في حين يوم 14 يونيو يحيي حفلاً في العاصمة الكندية تورنتو.

ويعود بعدها أحمد سعد يوم 17 يونيو إلى مدينة ديترويت في ميامي بأمريكا لإحياء حفل غنائي فيها، وعقبها بيومين يحيي حفلا يوم 19 يونيو في ولاية لوس أنجلوس بأمريكا، وأخيراً يوم 20 يونيو يعود أحمد سعد الى كندا مرة أخرى وتحديدا في مدينة فانكوفر لإحياء حفل غنائي فيها.

