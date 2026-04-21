قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم محافظات الجمهورية تشهد اليوم الثلاثاء، أجواء ربيعية مستقرة بشكل كبير.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لقناة «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة؛ التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتقلل الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعد حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة، فيما تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 22 إلى 23 درجة.

وذكرت أن الطقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، منوهة أن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ فور غياب أشعة الشمس.

وتوقعت أن تتراوح الصغرى على القاهرة ما بين 14 إلى 15 درجة، فيما تصل بالمدن الجديدة إلى 12 درجة، محذرة من الفرق الكبير ما بين العظمى والصغرى والذي يتجاوز 12 درجة.

ولفتت إلى أن السواحل الشمالية الشرقية تشهد اليوم، فرص أمطار ضعيفة جدًا، مؤكدة أنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأضافت أن بعض الأماكن من القاهرة الكبرى وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد تشهد اليوم نشاطًا للرياح، يزيد من الشعور بانخفاض الحرارة ليلًا، وثد يؤدي لإثارة الرمال والأتربة ببعض المناطق.

وناشدت المواطنين الحفاظ على ارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم كله، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.