نائب رئيس البرلمان الإيراني: لن نعيد مضيق هرمز لحالته السابقة تحت أي ظرف

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، إن «مضيق هرمز لن يعود إلى حالته السابقة تحت أي ظرف، لأن هذا أمر المرشد الأعلى».

وأضاف في تصريح لوكالة «مهر»، اليوم الأحد: «بفضل الله خلال الحرب أدركنا أنه إذا وضعنا أقدامنا على مضيق هرمز وباب المندب، فإن 25% من اقتصاد العالم سيتأثر».

ولا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز المختنق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث أشارت بيانات حركة التتبع إلى أن عددا قليلا فقط من السفن عبرت هذا الممر المائي الحيوي حتى الآن، السبت.

وأصبح المضيق، الذي يتدفق عبره خمس النفط الخام العالمي، نقطة محورية في الحرب الأمريكية- الإسرائيلية مع إيران، مع تزايد التداعيات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وفرضت طهران وواشنطن حصارين منفصلين على الممر المائي، حيث هاجمت إيران ما وصفته بالسفن «المعادية»، بينما استهدفت الولايات المتحدة السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.

وتواصل القوات الأمريكية إنفاذ الحصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وجرى تحويل مسار 37 سفينة منذ بدء الإجراءات، بحسب القيادة المركزية.

في المقابل، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق يوم السبت، رحلة لكبار مبعوثيه إلى باكستان لإجراء محادثات محتملة بشأن اتفاق مع إيران، ما أثار شكوكًا بشأن مستقبل وقف إطلاق النار بين الجانبين.