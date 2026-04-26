وكيل مجلس الشيوخ: وزير الشباب والرياضة يمتلك رؤية واضحة وملم بكل التحديات التي تواجه المنظومة

قدم النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وقواته المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، واصفاً هذه الذكرى بأنها تجسيد حي لمعاني العزة والكرامة التي لا تمحى من ذاكرة الوطن.

​واستحضر العوضي، في كلمته، تضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل رفعة مصر واسترداد أرضها، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان تحت حماية جيشها الباسل وشرطتها الوطنية، بوصفهما الدرع والسيف والحصن المنيع للدولة.

​وعلى صعيد الملف الرياضي، أعرب وكيل مجلس الشيوخ عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أن الوزير يمتلك رؤية واضحة وملمة بكافة التحديات التي تواجه المنظومة.

وأشار إلى الدور الحيوي لـ 4592 مركز شباب منتشرة في كافة ربوع الجمهورية، مؤكداً أنها لم تعد مجرد ملاعب رياضية، بل تحولت إلى مؤسسات مجتمعية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته في بيئة إيجابية.

​كما تطرق النائب أحمد العوضي إلى الاستحقاقات الأولمبية المقبلة، مشدداً على أن التواجد المصري في هذا المحفل العالمي ليس مجرد مشاركة، بل هو ضرورة لتحقيق نتائج تعكس قيمة ومكانة مصر. وأثنى على ما حققه أبطال الألعاب الفردية من إنجازات لافتة، معرباً عن طموحه في حصد المزيد من الميداليات العالمية.

​وأكد العوضي، أن صناعة البطل الأولمبي هي مشروع قومي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة بكافة مؤسساتها، مجدداً ثقته في قدرة وزارة الشباب والرياضة والمنظومة الرياضية على تهيئة المناخ المناسب للأبطال وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وصولاً إلى رفع العلم المصري خفاقاً في كبرى المحافل الدولية.