تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، وميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إن هذه الجولة هدفت لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، لافتًا إلى التوجيهات الرئاسية بتنفيذ عملية تنمية شاملة بسيناء.

وأضاف أن المشاريع التي تم تفقدها الأحد تغطي مختلف مناحي الحياة، سواء فيما يتعلق بالطرق، أو البنية التحتية ومحطات مياه الشرب، بجانب المستشفيات، بالإضافة إلى تفقدهم لمطار وميناء العريش البحري، مؤكدًا: «إحنا عندنا طفرة بتشهدها المدينة»

وتحدث عن مشروع إنشاء خط سكك حديدية يمتد من بئر العبد، للعريش ورأس النقب، بهدف ربط سيناء بمصر، قائلًا: «مشروع هام جدًا لأن المشروع مرتبط بمجموعة من الممرات اللوجستية خاصة عملية الربط بين العريش وطابا مرورًا بالعديد من المدن في شبه جزيرة سيناء».

وأوضح أن هذا الممر يخدم شبكة الطرق والنقل في شبه جزيرة سيناء، ويُمثل أحد محاور النقل واللوجستيات الهامة في مصر، مؤكدًا: «كل هذه المشروعات سواء كانت مشروعات بنية تحتية أو مشروعات خدمية كلها تأتي في إطار رؤية شاملة».

وتابع أن هذه الرؤية الشاملة تعتمد على ضخ الدولة لاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب إحداث عملية تنمية بشرية للمواطن بصفة عامة وخاصة أبناء سيناء، بالإضافة لإحداث تطوير شامل في كافة مناحي الحياة وليس أحد جوانبها.

وأكمل: «إحنا بنتكلم على عملية تطوير شاملة سواء في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير لمستوى معيشة المواطنين ورفع مستوى حياة المواطن، أو العمل على إحداث طفرة في سيناء وتطويرها وربطها بالممرات اللوجستية وطرق النقل وشبكة البنية التحتية».

وفي سياق آخر، نوّه الحمصاني إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في كافة مشاريع الدولة، في ظل سياستها لزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة.

واستشهد بمشروع (The Spine) الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى بالشراكة البنك الأهلي المصري، وبمشاركة القطاع الخاص في الوحدات التي تنشئها وزارة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت إلى الطفرة التي تحدثها مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع، نظرًا لقدرته على ضخ الاستثمارات التي تساعد الدولة على تطوير قطاعات هامة منها قطاع التخطيط العمراني، والاستثمارات الخدمية والترفيهية وغيرها، مؤكدً: «ما نشهده من القطاع الخاص هو عملية تطوير شاملة إحنا بنسعى للحفاظ عليها ودعمها لأن هذا يحقق مستهدفات الدولة».

وأكمل: «هذا جانب مهم الدولة بتدخل في شراكة مع القطاع الخاص أو تتيح للقطاع الخاص إنه يقوم بهذه المشروعات، لتساعد في إحداث طفرة لأن القطاع الخاص لديه القدرة على ضخ استثمارات كبيرة بتساعد الدولة وتؤدي إلى تطوير في قطاعات هامة في الدولة سواء كانت التخطيط العمراني، أو استثمارات خدمية وترفيهية أو استثمارات في قطاع الصناعة».

وذكر الرسالة التي يحملها الإعلان عن مشروع (The Spine) حاليًا في ظل التوترات العالمية، قائلًا: «الرسالة مهمة جدًا إن الدولة المصرية ماضية قدمًا في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة بالرغم من أي تداعيات اقتصادية من التطورات الإقليمية أو أي تداعيات على المستوى الدولي بتنعكس آثارها على كل الدول».

وأشار إلى أن هذا المشروع يؤكد أن الدولة ستمضي في عملية التطوير الشاملة، ويُمثل شهادة تؤكد استقرار الأوضاع محليًا، وخصوصًا الاقتصادية، مضيفًا:« لولا استقرار الأوضاع في مصر ما كان يمكن لأي رجل أعمال أو مجموعة استثمارية إنها تضخ أموال ضخمة في هذا التوقيت وفي هذه المنطقة».

واختتم قائلًا: «المشروع شهادة جديدة للاقتصاد المصري، بجانب طبعًا إن هناك عوائد عديدة للدولة المصرية سواء توفير فرص العمل، والضرائب، واكتساب خبرات في إنشاء مدن حديثة متطورة تعتمد على أحدث التكنولوجيات، فكل هذه العوائد تمثل رسالة إيجابية عن الاقتصاد المصري».

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، ميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطويره بمرحلتيه.

يأتي تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير الموانئ المصرية كافة لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا للنقل البحري والخدمات اللوجستية. ويضم الميناء حوضين، و3 أرصفة عاملة بينها رصيف سياحي، وحواجز أمواج، وساحات لوجستية وصوامع لتخزين الأسمنت.