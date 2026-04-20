موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

اكتمل عقد نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، في صراع قوي على اللقب القاري.

وحجز الزمالك مقعده في النهائي بعدما تعادل سلبيًا أمام شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

في المقابل، تأهل اتحاد العاصمة إلى النهائي عقب تعادله مع أولمبيك آسفي المغربي بهدف لكل فريق، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، في اللقاء الذي استضافه ملعب المسيرة الخضراء.

ويعد هذا التأهل هو الثاني في تاريخ اتحاد العاصمة إلى نهائي البطولة، بعدما سبق له الوصول لنهائي موسم 2022-2023، ونجح حينها في التتويج باللقب على حساب يانج أفريكانز.

أما الزمالك، فبلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2019 و2023، حيث توج باللقب في المرتين على حساب نهضة بركان المغربي.

موعد مباراتي الزمالك واتحاد العاصمة في النهائي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر، بينما يستضيف استاد القاهرة الدولي لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وتنقل شبكة «بي إن سبورتس» المباراتين حصريًا.