محافظ شمال سيناء: زيادة الزيارات الأجنبية مؤشر لبدء تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن تخصيص مساحة 16.5 فدان في منطقة متوسطة بين الشيخ زويد ومدينة العريش لإقامة قرية سياحية جديدة.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «صدى البلد» إلى أن هناك خطة الاستثمارية السنوية تتعامل مع المطالب العاجلة وتطوير البنية التحتية المتهالكة، مثل محطات المياه والكهرباء العملاقة وشبكات الصرف، وخطة الاستراتيجية مكونة من ثلاث مراحل والتي تنتهي في 2030 وتضم المشروعات الكبرى.

وشدد أن مصر لن تحيد عن أهدافها الاستراتيجية مهما كانت الظروف المحيطة، قائلا: «مصر لو الدنيا مولعة من حواليها لن نحيد عن أهدافنا الاستراتيجية، كان لدينا رئيس الوزراء و3 من كبار وزراء الحكومة، ومعبر رفح مفتوح والمصابين يدخلون ويصلون إلى المستشفيات، والبعض الآخر يغادر ويعود، وكل الشاحنات المخطط لها دخلت غزة، لا توجد أي مشكلة إطلاقا».

وأكد أن المحافظة تستطيع العمل على جميع المحاور بالتوازي وبـ «هدوء كامل»، لافتا إلى ترقب زيارات أجنبية قادمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع احتمالية زيارة وزير الخارجية في القريب.

وأوضح أن زيادة عدد الزيارات الأجنبية تعد مؤشرا على بدء تنفيذ أشياء في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن الأمر يرتبط بالموقف السياسي والتفاوض للمرحلة الثانية ودخول معدات إعادة الإعمار، وقوات حفظ السلام.

وأعرب عن توقعه الشخصي بظهور نتائج «جيدة جدا للنور» خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن إحصائية العام الماضي سجلت زيارة 110 وفود أجنبية للمحافظة.

وأكد أن أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة «مصرية خالصة»، مشيرا إلى أن مصر تتحمل الدور الأكبر في استقبال المصابين منذ فتح المعبر في 2 فبراير الماضي، وتواصل القيام بدورها وقدرها في استيعاب المصابين إلى أن تُحل القضية بالكامل.