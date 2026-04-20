الولايات المتحدة تحتجز سفينة إيرانية وتستهدفها في خليج عُمان

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة احتجزت بالقوة سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز، بعد محاولتها اختراق الحصار البحري.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفينة تم تحذيرها من قبل مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عُمان بضرورة التوقف، لكنها لم تستجب.

وأضاف: "قامت سفينتنا البحرية بإيقافها تماما عن الحركة من خلال إحداث ثقب في غرفة المحركات".

وقال ترامب إن قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) أصبحت تحتجز سفينة الشحن التي تسمى "توسكا"، مضيفا أنهم "يتفقدون ما على متنها".

ويعد هذا الاستيلاء تصعيدا في التوتر المتبادل مع إيران بشأن حركة الملاحة في المضيق، ويأتي في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تستعد لجولة ثانية من المحادثات المباشرة مع طهران، بينما تقترب هدنة هشة من الانتهاء خلال أيام.

وأكد الجيش الأمريكي أن مدمرة أمريكية أطلقت "عدة طلقات" باتجاه السفينة التي ترفع العلم الإيراني، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وفي بيان صدر اليوم الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن المدمرة "يو إس إس سبروانس" اعترضت السفينة الإيرانية "توسكا" أثناء توجهها إلى ميناء إيراني في انتهاك للحصار، موضحة تفاصيل الواقعة التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق من اليوم الرئيس دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان: "بعد فشل طاقم السفينة توسكا في الامتثال لتحذيرات متكررة على مدى ست ساعات، وجهت سبروانس السفينة لإخلاء غرفة المحركات".

وتابع أن المدمرة "عطلت نظام الدفع للسفينة" عبر إطلاق عدة طلقات على غرفة المحركات.

وأشار الجيش إلى أنه منذ بدء الحصار، قامت الولايات المتحدة "بتوجيه 25 سفينة تجارية للعودة أدراجها أو الرجوع إلى موانئ إيرانية".