تحدث الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تطورات الأوضاع الصحية للفنان هاني شاكر، قائلا: «أرجو من إعلام بلدنا والجمهور العربي والمصري الدعاء للفنان هاني شاكر».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى معاناة الفنان هاني شاكر من أزمة تنفسية غير مبررة طبيًا، مؤكدًا أنها ليست مرتبطة بالجراحة التي أجراها في مصر.

وقال إن الفنان هاني شاكر سافر للخارج، للخضوع للعلاج الطبيعي، وإعادة تأهيل عضلات الجسم، مؤكدًا: «أول أيام الحمد لله استجاب، وكانت الدنيا تمام ومفيش أي حاجة»، مضيفًا أنه أصيب بالأمس بأزمة تنفسية حادة.

وتوقع أن الفنان هاني شاكر موجود حاليًا على أجهزة التنفس الصناعي، داعيًا جمهور الفنان هاني شاكر، بتجنب نشر الأخبار المضللة، حفاظًا على مشاعر أسرته، قائلًا: «الدنيا مش مظبوطة ومش وقت مغالطات»، مضيفًا: «الوضع الحالي دلوقتي يستدعي الدعاء فقط لا غير».

وشدد على أن المستشفى المصرية التي قامت بعلاج الفنان هاني شاكر نفّذت معجزة طبية على كافة المستويات، بشهادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، كاشفًا عن سفر الوزير لزيارة شاكر في فرنسا.

وأكمل: «الدكتور خالد عبد الغفار سافر لهاني فرنسا، وهناك قالوا له إن حالة هاني جاية من مصر، إن الدكاترة اللي اشتغلوا دول عملوا معجزة كبيرة».

وأكد استقرار وضع الفنان هاني شاكر قبل سفره لفرنسا، قائلًا: «كل قراءات العملية الخاصة بإزالة القولون، كانت مظبوطة».