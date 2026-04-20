أستاذ علوم سياسية: أمن الكويت والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، إلى القاهرة، تجسيد لمفهوم ومنظومة الأمن القومي العربي، وتأكيد على ثوابت السياسة المصرية بأن أمن الخليج وأمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار"سلامة" عبر برنامج "اليوم" على قناة “DMC”، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على هذا المبدأ، منذ بداية المواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وما تخللها من اعتداءات إيران على أمن دول الخليج، والتي أدانتْها مصر في حينها بصورة حاسمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بأمن واستقرار الخليج باعتباره جزءًا من الأمن القومي العربي.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والكويت تاريخية وثيقة تمتد في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الملف الأبرز على طاولة المحادثات بين الجانبين تمثل في تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وعدم تعرض دول الخليج لأي اعتداءات من الجانب الإيراني، وهو أمر مرفوض تمامًا.

وأكد أن مصر تحرص دائمًا على تجنيب دول الخليج الانزلاق في صراعات ليست طرفًا فيها، وإنما هي المتضرر الأكبر، مردفًا أن مصر هي صانعة السلام وركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي، والجميع يقر بدورها الإقليمي ويشيد بحكمة القيادة السياسية في هذا الملف.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، وعبد الله العبيدي، وزير مفوض ومساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

