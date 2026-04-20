الأمن يضبط متهمين بإجبار فتاة على التعري تحت تهديد السلاح بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهمين بإجبار فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وإرغام آخر على التعدي عليها بالقليوبية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إجبار بعض الأشخاص لفتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء، ومحاولة إرغام شخص آخر على التعدي عليها داخل منزل مهجور بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليهم بمقطع الفيديو، وهم فتاتين و3 أشخاص، وبسؤالهم قرروا بارتباطهم بعلاقة صداقة، وأنه بتاريخ 13 الجاري، وأثناء احتفالهم بأعياد شم النسيم، توجهوا لمحل إقامة أحد الأشخاص لرسم "وشوم"، حيث فوجئوا بحضور شخصين "صديقي الأخير" بناءً على اتصاله بهما، واقتادوهم تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصي خشبية إلى منزل مهجور بأرض زراعية مجاورة، وتناوبوا التعدي على إحدى الفتاتين، ومحاولة إرغام أحد المجني عليهم على التعدي عليها، وتصويرهم مقطع الفيديو لتهديدهم بنشره حال إبلاغهم، ونفوا تقدمهم ببلاغ خشية افتضاح أمرهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (رسام الوشوم وصديقيه "أحدهما عنصر جنائي" – مقيمين بالقليوبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أحدهم بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لترهيب المجني عليهم، قبل أن يحذفه لاحقًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.