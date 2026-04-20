رفع أحمد خالدي، مهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري راية التحدي مبكرًا قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية.

تأهل اتحاد العاصمة بسيناريو درامي بعد التعادل 1-1 إيابًا في المغرب أمام أولمبيك آسفي وسط أحداث شغب واسعة في ملعب "المسيرة"، وقبلها فاز الفريق الجزائري ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد.

وسجل أحمد خالدي هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في مباراة العودة، ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في المغرب.

صرح خالدي عبر قناة بي إن سبورتس عقب لقاء الإياب مساء الاحد "كنا عند كلمتنا بأننا مميزون في المباريات خارج أرضنا، وبالفعل كنا عند حسن ظن جماهيرنا وشعبنا".

أضاف "لقد حالفنا التوفيق، وسجلنا هدفًا واستفدنا من قاعدة الهدف خارج الأرض، وتأهلت لنهائي بطولة قارية لأول مرة في مسيرتي، ولما لا نفوز بالكأس مرة ثانية بعد لقب 2023".

وبشأن المباراة النهائية أمام الزمالك، قال المهاجم الجزائري "الزمالك غني عن التعريف ولكن لنا ثقل في قارة أفريقيا".

وختم تصريحاته "كل طرف فرصه 50% ونتمنى حظ أوفر لفريق أولمبيك آسفي ويشارك في البطولة الكونفدرالية".

ويلتقي فريقا الزمالك واتحاد العاصمة ذهابًا في الجزائر وإيابًا في القاهرة يومي 9 و16 مايو المقبل.

ويتطلع الزمالك للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة بعد عامي 2019 و2024، بينما يتطلع منافسه الجزائري لتحقيق لقبه الثاني بعد تتويج أول في 2023.