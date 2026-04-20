قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات يتسم دائمًا بالحذر بعد ارتفاع التكلفة بشكل مفاجئ، خاصة عندما وصل إلى نحو 54.80 جنيه، ما دفع التجار إلى تسعير السيارات على أساس أعلى تحسبًا لأي زيادات مستقبلية أو تراجع إضافي في قيمة الجنيه.

وأضاف "بلبع" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، مساء الأحد، أن التاجر لا يعتمد فقط على سعر الدولار في تحديد التكلفة، بل يضع في اعتباره أيضًا ارتفاع مصاريف الشحن والتأمين بشكل كبير نتيجة تداعيات حرب إيران، وهو ما يرفع التكلفة النهائية للسيارة بشكل ملحوظ.

وتابع أن الشركات الأم غالبًا ما تفترض حصصًا محددة من السيارات، ما يفرض على التجار الالتزام بتوفيرها للوفاء بالاتفاقات والحفاظ على السمعة التجارية في السوق المصري.

ولفت إلى أن الأسعار في سوق السيارات لا تنخفض بنفس سرعة ارتفاعها، نظرًا لوجود مخزون يتم تصريفه تدريجيًا، بالإضافة إلى آليات “تسعير متوسط” يقوم بها التجار بين السيارات التي تم استيرادها بسعر صرف مرتفع وأخرى بسعر أقل.

وأوصى المستهلكين بعدم الانسياق وراء “الأسعار المرتفعة المبالغ فيها، مضيفًا أن بعض التجار استغلوا زيادة الطلب ونقص بعض الموديلات لرفع الأسعار، مشددًا على أن امتناع المستهلكين عن شراء السيارات بأسعار مبالغ فيها سيجعل التجار يخفضون تلك الزيادات تدريجيًا.



وواصلت أسعار صرف الدولار التراجع بشكل طفيف مقابل الجنيه في البنوك المحلية فى نهاية تعاملات اليوم الأحد أولى تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تترواح بين 7 و16 قرشا، وذلك بعد هبوطها بقيمة تتراوح بين 1.22 و1.46 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل سعره فى بنكى الأهلى ومصر إلى 51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.