تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس - بنز إطلاق جيل جديد من السيارة إي.كيو.إس الصالون الكهربائية، حيث سيتم إدخال تغييرات جوهرية عليها رغم أن تصميمها الخارجي لم يشهد تغييرا كبيرا. فمن الخارج، قد لا توجد تغييرات كثيرة باستثناء "قباب" غطاء المحرك، التي تشبه خطوطا دقيقة. كما تتوافر السيارة بلون معدني لامع جديد، وهو نسخة براقة من الأسود، بالإضافة إلى مصابيح نهارية على شكل نجمة. وفي الخلف، أصبحت المصابيح الخلفية أكثر حلزونية، مع وجود رفرف خلفي أكثر بروزا.

في المقابل تضم التغييرات الداخلية التحول إلى منصة كهربائية بجهد 800 فولت، وهو ما يتيح استخدام كابلات أقل سمكا في جميع أنحاء السيارة، مما يقلل زمن شحن البطارية. كما يمكن الشحن باستخدام شاحن بقدرة 350 كيلوواط، بدءا من الشحن بقدرة متوسطة تبلغ 200 كيلوواط. كما تم تحسين كيمياء البطارية، مما يسمح بزيادة كثافة الطاقة فيها، وبالتالي زيادة الطاقة القابلة للاستخدام إلى 122 كيلوواط بدلا من 118 كيلوواط حاليا مع الحفاظ على حجم البطارية دون زيادة.

ومع زيادة كمية الطاقة في البطارية يصل مدى السيارة إلى 575 ميلا ، وفقا للاختبارات الأوروبية.وهو ما يعادل، بحسب مرسيدس، حوالي 425 ميلا وفقا لمعايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. ويشير الفرق بين مدى القيادة وفقا للمقياس الأوروبي والمقياس الأمريكي في طرز أخرى معروفة إلى رقم أعلى من ذلك، لذا يجب انتظار الأرقام الرسمية لمدى السيارة الجديدة.

وفي السابق، كان الحد الأقصى لمدى القيادة للجيل الحالي وفقًا لمعايير وكالة حماية البيئة الأمريكية 390 ميلا وهو ما يمثل زيادة كبيرة في مدى الجيل الجديد حتى مع استخدام رقم مرسيدس الأكثر تحفظًا.

من الواضح أن هناك عوامل أخرى تساهم في زيادة مدى السيارة إي.كيو.إس، حيث تم تزويدها بمحركات مطورة داخليا، مع بناقل حركة جديد ثنائي السرعات في وحدة الدفع الخلفية الرئيسية.

يوفر هذا تسارعا جيدا في الترس الأول، ولكنه يسمح للمحرك بالعمل بسرعة أقل أثناء القيادة بسرعة ثابتة. أما المحرك الأمامي أحادي السرعة، في طرازات ماتيك 4 فيتم فصله في حالة تثبيت السرعة لأنه يصبح غير ضروري.

وذكرت مرسيدس أن تشكيلة سيارات إي.كيو.إس لعام 2027 ستُطرح للبيع خلال النصف الثاني من العام الحالي .

ورغم أن الشركة لم تفصح عن سعر سيارتها الصالون الكهربائية الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ من 102 ألف دولار.