يوفنتوس يفوز على بولونيا ويعزز مركزه الرابع في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس انتصارًا ثمينًا للغاية على حساب ضيفه بولونيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس مبكرًا في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة عن طريق جوناثان ديفيد، فيما أضاف كيفرين تورام الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 57.

ويحمل انتصار اليوم أهمية كبيرة لفريق البيانكونيري حيث عزز تواجد الفريق في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 63، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط فقط عن نابولي الثالث، وبفارق 5 نقاط أمام كومو الخامس، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 48 نقطة في المركز الثامن.