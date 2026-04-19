معاريف: إسرائيل تتأهب لقصف منشآت الطاقة في حال انهارت هدنة إيران

ذكرت صحيفة عبرية، الأحد، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتأهبان لاحتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران واستئناف الحرب، وسيشمل بنك الأهداف حينها منشآت الطاقة.

وردا على ما قالت إنه حصار بحري أمريكي مستمر على إيران، أعلنت طهران السبت إعادة إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

وقالت صحيفة "معاريف" إن "المؤسستان الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية تستعدان لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار" المعلن بين واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري لمدة أسبوعين.

ونقلت عن مسئول عسكري إسرائيلي رفيع لم تسمه قوله "يوجد تنسيق وثيق بين الجانبين، وفي حال استئناف القتال، ستشمل الأهداف أيضا منشآت الطاقة الإيرانية".

وبحسب الصحيفة "تُصرّ إيران على موقفها السابق بشأن (حقها في) تخصيب اليورانيوم. ولا يوجد أي تفاؤل بين الوسطاء" في المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة دولية.

وفي 28 فبرايرالماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، خلّف آلاف القتلى، وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة تجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية بالمنطقة.

وبشأن قدرات إيران الراهنة، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأحد إنها لا تزال تمتلك نحو 40 بالمئة من مخزونها من الطائرات المسيّرة وحوالي 60 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ.

وصباح الأحد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "يوجد تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة".

وفي ظلّ جمود المفاوضات، تستعد الولايات المتحدة لتكثيف إجراءاتها في المجال البحري، وفقا لإعلام أمريكي.

وأفادت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه من المتوقع أن تفتش قوات البحرية الأمريكية ناقلات نفط مرتبطة بإيران خلال الأيام المقبلة، بل وحتى مصادرة سفن تجارية في المياه الدولية.

وفي 12 أبريل، انتهت مفاوضات بين واشنطن وطهران بإسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ومنذ اليوم التالي بدأت البحرية الأمريكية حصار كل الموانئ الإيرانية، وبينها التي على مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران "قرصنة"