حزب الله وإسرائيل يتبادلان الاتهامات بشأن إطلاق النار على قوات اليونيفيل

تبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاتهامات بشأن إطلاق نحو عناصر اليونيفيل في جنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن خلية تابعة لحزب الله أطلقت النار نحو عناصر اليونيفيل، أمس السبت، خلال نشاط لإزالة الذخائر التي لم تنفجر في منطقة الغندورية بجنوب لبنان.

وادعى أن «حزب الله يواصل استغلال وقف إطلاق النار لدفع وتنفيذ أنشطة إرهابية، معرضًا ومخاطرًا بالمدنيين والمنظمات الدولية في لبنان»، وفق تدوينتنه.

من جانبه، نفى حزب الله في بيان «علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية-بنت جبيل»، داعيا إلى «توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسئوليات حول الحادث، بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل».

ونددت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، السبت، ⁠بما وصفته بأنه «هجوم متعمد على قوات حفظ السلام»، بعد ‌إطلاق نار بأسلحة خفيفة من جهات ‌غير ‌حكومية أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين ‌في ‌أثناء ⁠إزالة متفجرات على طول طريق في ⁠قرية ‌غندورية في جنوب لبنان.

وقالت ⁠اليونيفيل في بيان: «باشرت ⁠اليونيفيل تحقيقا لتحديد ملابسات هذا ⁠الحادث المأساوي. وتشير التقييمات الأولية إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية (يعتقد أنها ‌حزب الله)».

من جهتها، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران، أن عنصر حفظ السلام الفرنسي في قوة يونيفيل والذي قُتل السبت في جنوب لبنان، وقع في «كمين» وقضى جراء «إطلاق نار مباشر».

وأوضحت فوتران في منشور على منصة «إكس» أن الرقيب الأول فلوريان مونتوريو، «كان في مهمة لفتح طريق نحو موقع تابع لليونيفيل معزول منذ أيام بسبب المعارك في المنطقة، حين تعرّض لكمين من قبل مجموعة مسلّحة على مسافة قريبة جدا. وقد أُصيب فورا بإطلاق نار مباشر من سلاح خفيف، ونقله رفاقه تحت النيران، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشه».