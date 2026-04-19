الحرس الثوري: وتيرة تجديد منصات إطلاق الصواريخ الآن أسرع مما كانت عليه قبل الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي، بتجديد منصات إطلاق الصواريخ بوتيرة أسرع مما كانت قبل الحرب.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «نور نيوز»، اليوم الأحد: «خلال فترة وقف إطلاق النار، تسارعت وتيرة تحديث وتزويد منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب».

وأضاف: «لدينا معلومات أن العدو غير قادر على تحقيق ذلك لنفسه، ويضطر إلى جلب الذخائر من أقاصي العالم بشكل محدود جدًا.. لقد خسروا هذه المرحلة من الحرب! لقد خسروا المضائق ولبنان والمنطقة»، بحسب تعبيره.

ومساء السبت، أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني أنها ستفرض حصارًا على مضيق هرمز.

ونوهت في بيان أن «الاقتراب من مضيق هرمز يعد تعاونًا مع العدو، وسيتم استهداف أي سفينة مخالفة».

وحذرت القوات البحرية السفن من مغادرة مواقع رسوها في الخليج وبحر عُمان. وحث «الحرس الثوري» السفن ومالكيها على الاكتفاء بمتابعة التحديثات الصادرة من إيران، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا مصداقية لها.

وفي بيانٍ لوسائل الإعلام الرسمية، وصف رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، الحصار الأمريكي لمضيق هرمز بأنه «قرارٌ متسرعٌ وجاهل».

وأضاف قاليباف: «من المستحيل على الآخرين عبور مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن ذلك».