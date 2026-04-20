ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد احتجاز البحرية الأمريكية سفينة شحن وإغلاق إيران لمضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية، وإغلاق إيران مضيق هرمز بعد أن فتحت الممر الملاحي لفترة وجيزة خلال مطلع الأسبوع.

وذكرت شبكة (أنفستيجز) أن العقود الآجلة لخام برنت قفزت بنسبة تصل إلى 7% لتصل إلى 97.50 دولارًا للبرميل، قبل أن تستقر عند 95.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 18:56 بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 9% يوم الجمعة بعد إعلان إيران المبدئي عن إعادة فتح المضيق.

وتشير التطورات إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يثير تساؤلات حول إمكانية إجراء المزيد من محادثات السلام قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.

وقال ترامب إن مبعوثين أمريكيين سيصلون إلى إسلام آباد مساء الاثنين لإجراء المزيد من المحادثات، بينما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن طهران رفضت إجراء المزيد من محادثات السلام.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثامن على التوالي، ولا تُتيح التطورات مجالاً يُذكر لخفض التصعيد الفوري.