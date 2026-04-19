«الشروق» تنشر نماذج تطوير موقف عبد المنعم رياض قبل التنفيذ

حصلت «الشروق» على صور حصرية تكشف لأول مرة نماذج مشروع تطوير موقف عبد المنعم رياض، أحد أكثر نقاط النقل الجماعي حيوية في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

ويجري العمل حاليًا على تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحويل الموقف إلى مركز نقل حضاري متكامل يعتمد أحدث معايير النقل الذكي.

وتُظهر النماذج التي حصلت عليها «الشروق» شكل الموقف بعد الانتهاء من التطوير، حيث يتضمن إعادة تنظيم كامل للمساحة من خلال إنشاء مواقف انتظار منظمة ومخصصة للحافلات والسرفيس، مع تصميم يراعي انسيابية الحركة المرورية ويقلل بشكل كبير من حالات الازدحام اليومي الناتجة عن الموقع الاستراتيجي للموقف بالقرب من ميدان التحرير.

كما تبرز النماذج إقامة مجموعة من المحلات التجارية والخدمية الحديثة داخل نطاق المشروع، لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والزائرين على مدار اليوم، بالإضافة إلى مظلات عصرية ومجهزة توفر الحماية اللازمة للركاب من الشمس والأمطار، وترفع من مستوى الراحة وجودة الخدمة.

ويأتي المشروع في إطار توجه استراتيجي أكبر لدمج المواقف والميادين الحيوية في العاصمة ضمن منظومة النقل الذكي، من خلال تطبيق حلول تنظيمية متقدمة تساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة التنقل اليومية لآلاف المواطنين.