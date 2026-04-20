ألبانيز عن التنكيل بطفل فلسطيني: الجيش الإسرائيلي الأكثر انحطاطا

وصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الجيش الإسرائيلي بأنه "الأكثر انحطاطا"، وذلك تعليقا على مقطع فيديو يظهر تنكيل جنود بطفل فلسطيني، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت ألبانيز، في تدوينة عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، وشاركتها بمقطع الفيديو: "شاهدت ما يكفي لأقول بيقين مطلق إن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر انحطاطا".

المقررة الأممية، علقت في تدوينة أخرى على مقطع الفيديو، قائلة إنه يظهر عسكريا إسرائيليا يعتدي على طفل فلسطيني في قرية المغير، قرب مدينة رام الله وسط الضفة، خلال هجوم إسرائيلي على القرية، واصفة المقطع بأنه "مروع".

والمقطع الذي نشرته ألبانيز، وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل يظهر عسكريين إسرائيليين يحتجزان طفلا بطريقة مثيرة للذعر، فيما ينكل عسكري ثالث بطفل آخر يبلغ نحو 9 سنوات، ويجره من ملابسه تارة ويدفعه عنوة يمينا ويسارا تارة أخرى.

وبحسب ناشطين فلسطينيين، فإن ما جرى بمقطع الفيديو جاء خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة "المغير"، السبت، قبل أن يقوم بمحاصرتها، الأحد، تزامنا مع هجوم نفذه مستوطنون عليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون لاعتداءات وانتهاكات خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

ووفق معطيات رسمية، تعتقل إسرائيل قرابة 360 طفلا في سجونها، يعانون أوضاعا صعبة لا تختلف عما يعانيه الأسرى الأكبر عمرا.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، يتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.