كولومبيا: مقتل 3 جنود في هجوم بطائرات مسيرة شنه متمردون

أعلنت السلطات الكولومبية اليوم الاثنين عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين إثر هجمات شنتها جماعات متمردة باستخدام طائرات مسيرة، في مؤشر جديد على التوسع المتزايد في استخدام هذا النوع من الأسلحة في البلاد.

وأوضح الجيش الكولومبي أن الهجوم وقع في إيبياليس، وهي بلدية تقع في المنطقة الجنوبية الغربية على الحدود مع الإكوادور.

ونسب الجيش الهجوم إلى جماعة تُعرف باسم "كوماندوز دي لا فرونتيرا".

وقال الجيش في بيان رسمي "عملياتنا في المنطقة ستستمر، وسنكثف هجومنا من أجل تحديد مكان المسؤولين عن هذا العمل وتحييدهم".​​​​​​​

ويواجه الجيش الكولومبي تحديات أمنية متصاعدة جراء تزايد هجمات الطائرات المسيرة، في خضم مواجهاته المستمرة مع عصابات تهريب المخدرات والجماعات المتمردة التي يقودها أعضاء سابقون في القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، وهي الجماعة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016.