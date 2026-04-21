قائد المنطقة الشمالية العسكرية: قاعدة محمد نجيب تمنحنا النصيب الأكبر من التدريبات الدولية المشتركة

ردّ اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، على التساؤلات حول مدى الاستعداد القتالي للمنطقة في ظل الحروب بالمنطقة، قائلًا: «جميع المناطق المحيطة بمصر من كافة الجهات الاستراتيجية أصبحت الآن مناطق مشتعلة».

وقال خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إن هذه الاضطرابات المحيطة بمصر، تدفع المؤسسة العسكرية لتكون في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي دائمًا، خصوصًا مع التطورات التي تشهدها الحروب الحديثة في نظم التسليح والمعدات، والفكر العسكري وأسلوب إدارة الحروب.

وأكمل: «القيادة العسكرية والقيادة السياسية بتولي لهذا الموضوع أهمية قصوى وخاصة للفرد المقاتل وكذلك المنطقة الشمالية وخاصة الفرد المقاتل» مضيفًا أن الفرد المقاتل يُعتبر أساس المعركة، وقائلًا: «المعدة بالفرد وليس الفرد بالمعدة».

وشدد على أن المنطقة الشمالية العسكرية، تهتم بتدريبات الاستعداد القتالي للأفراد، هو ما ظهر خلال التدريبات المشتركة العام الماضي، مؤكدًا أن للمنطقة النصيب الأكبر من هذه التدريبات لتواجد قاعدة محمد نجيب العسكرية في نطاقها.

وأوضح أن قاعدة محمد نجيب العسكرية، مجهزّة بكافة ميدان التدريب التكتيكي وميادين الرماية، بجانب سواحل البحر المتوسط، مضيفًا: «كل ذلك يجعل للمنطقة الشمالية النصيب الأكبر في تنفيذ التدريبات المشتركة».

وتابع أن العام الماضي شهد تنفيذ النسخة الـ19 من التدريب المشترك النجم الساطع، بمشاركة 45 دولة شقيقة وصديقة ومنظمة دولية، والذي بدأ عام 1980 كتدريب أمريكي مصري مشترك، ويُشارك فيه حاليًا معظم الدول الشقيقة والصديقة.

وذكر الأهداف وراء هذه التدريبات المشتركة، ومنها تبادل الخبرات والثقافات بين الدول المشاركة، التعرف على مختلف العقائد القتالية، التكتيكات، أساليب التدريب والقتال المختلفة، بالإضافة إلى الجديد في منظومات التسليح، مؤكدًا:«كل هذا الأمر يثقل المقاتلين بالكثير والكثير من الخبرات ويرفع مستواهم بشكل تلقائي ويعود ويظهر أثره على التدريب القتالي والاستعداد القتالي للقوات».