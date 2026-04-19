برلماني إيراني: مشروع قانون لتنظيم المرور في مضيق هرمز

قال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوتشي، إن البرلمان أعد مشروعا لتنظيم إدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه "سيصبح قانونا قريبا".

وبموجب الدستور الإيراني، يجب أن يمر أي مقترح بعدة مراحل قبل أن يتحول إلى قانون، إلا أنه يمكن تسريع هذه الإجراءات، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأوضح رضائي كوتشي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن المشروع يتضمن 10 بنود، من بينها: حظر مرور أي شحنات تعود لإسرائيل أو مرتبطة بها بشكل صارم، ومنع مرور الدول "المعادية لإيران" إلا بإذن من المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد، وكذلك عدم السماح بمرور الدول "العدائية التي تسببت بأضرار" لإيران خلال الحرب، إلا بعد تعويضها عن تلك الأضرار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيُقر كقانون أو المدة التي قد يستغرقها ذلك، إلا أن مستشارا رئاسيا كان قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تتم فقط ضمن إطار قانوني جديد يتضمن فرض رسوم عبور لتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن قوات المارينز الأمريكية وضعت "يدها بالكامل" على سفينة شحن حاولت، بحسب قوله، اختراق الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، اليوم الأحد.

وأضاف أن السفينة، التي تحمل اسم "توسكا"، تم اعتراضها في خليج عُمان بعد توجيه "تحذير عادل" لها بالتوقف، مشيرا إلى أن الطاقم الإيراني لم يمتثل، ما دفع سفينة تابعة للبحرية الأمريكية إلى "تعطيلها بإحداث ثقب في غرفة المحركات".

وأكد ترامب أن السفينة خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية "بسبب سجلها السابق في أنشطة غير قانونية"، وأن قوات المارينز تقوم حاليا بتفتيش حمولتها.



