قائد المنطقة الشمالية العسكرية: نؤمن حدودا تمتد لـ 380 كم وتمثل 12% من مساحة مصر

قال اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن هذه المنطقة تعد أحد أهم وأعرق تشكيلات القوات المسلحة المصرية، التي تشكلت عام 1926 تحت مسمى المنطقة الساحلية.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية كانت تضم الوجه البحري والدلتا، باستثناء مديرية القليوبية، مضيفًا أنه عام 1954 عُدّل الاسم إلى المنطقة الشمالية العسكرية المشتركة، والتي ضمت قيادة القوات البحرية، وقوات المنطقة، ومحطة الدخيلة الجوية.

وأضاف أن عام 1986 شهد إعادة تمركز الفرقة الثالثة لمشاة الميكانيكا تحت قيادة المنطقة الشمالية في منطقة العامرية، ثم لمنطقة الحمام عدا الفرقة العاشرة مشاة الميكانيكا، مشيرًا إلى أن عام 2017 شهد إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية داخل نطاق مسئولية المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضح أن نطاق مسئولية المنطقة الشمالية العسكرية يمتد لمسافة 380 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من مدينة بلطيم شرقًا وحتى الضبعة غربًا، وتشمل في عمقها 5 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، وبعض أجزاء محافظة مرسى مطروح، قائلًا: «المساحة دي بتمثل حوالي 12% من مساحة جمهورية مصر العربية».

وتحدث عن الحروب التي شاركت فيها المنطقة الشمالية العسكرية، قائلًا: «المنطقة الشمالية العسكرية ووحدتها تقريبًا اشتركت في جميع الحروب اللي خاضتها القوات المسلحة المصرية في العصر الحديث بدء من حرب اليمن ومرورًا بجولات الصراع العربي - الإسرائيلي بالكامل».

واستشهد بمشاركة الفرقة الثالثة مشاة ميكانيكي والتي تعتبر التشكيل الرئيسي للمنطقة في حرب تحرير الكويت 1990، لافتًا إلى حصولها على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى بعد عودتها عام 1991.

وأكد أن المهمة الأساسية للمنطقة الشمالية العسكرية وللقوات المسلحة عمومًا، هي تأمين حدود الدولة الخارجية ضد كافة التهديدات المحتملة.

وأكمل: «المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية ومع قوات حرس الحدود وبالتعاون مع الجيش الثاني للمنطقة الغربية العسكرية بيشتركوا في تأمين الحدود الساحلية الشمالية ضد كافة العدائيات والتهديدات وضد أعمال مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية».

ونوّه إلى المهمة الرئيسية للمنطقة الشمالية العسكرية، وهي الجاهزية الدائمة لدعم الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى سواء الاتجاه الشمالي الشرقي، أو الغربي والجنوبي وفق أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وذكر أن المنطقة الشمالية العسكرية تتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الأهداف والمنشآت الحيوية ضمن نطاق المسئولية، بالإضافة إلى تأمين الجبهة الداخلية ضد أي تهديدات تؤثر على أمن وسلامة الدولة المصرية.