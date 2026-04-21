قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن الدعوات المطالِبة بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إن ارتداء النقاب حرية الشخصية لا يجوز تقييدها، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصون الحريات الخاصة بالملابس.

وأضافت "الهواري" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، مساء الاثنين، أن الجهات الأمنية والمنظمة للأماكن العامة يمكنها اتخاذ إجراءات كثيرة لضمان الأمن وحماية المواطنين، دون الحاجة إلى إلغاء النقاب، معتبرة أن تقييد حرية ارتداء النقاب أمر غير مقبول طالما لا يخل بالنظام العام.

وتابعت أن التحقق من الهوية حق أصيل للمجتمع ويمكن تنفيذه بوسائل مختلفة، مثل إجراءات التفتيش أو استخدام الكاميرات أو الاستعانة بعناصر نسائية لتفتيش المنقبة دون المساس بالحرية الشخصية، مشددة على أن ارتداء النقاب لا يمكن اعتباره وسيلة لارتكاب الجرائم، معتبرة أن هذا الطرح غير مقبول على الإطلاق.

وأثارت واقعة اختطاف رضيعة داخل أحد المستشفيات في القاهرة، والتي اتُهمت فيها سيدة منقبة، جدلًا واسعًا، حيث تباينت الآراء بين دعوات بعض الإعلاميين إلى منع ارتداء النقاب، وبين آراء أخرى رافضة لهذا الطرح.

