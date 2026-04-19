الشغب واقتحام أرضية الملعب يتسبب في تأخر انطلاق مباراة آسفي واتحاد العاصمة

شهد ملعب المسيرة أحداثاً مؤسفة قبل انطلاق مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما اقتحمت جماهير من الفريقين أرضية الملعب، ما أدى إلى حالة فوضى وتوقف إجراءات انطلاق اللقاء في موعده المحدد.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن أعداداً من المشجعين اقتحموا أرضية الميدان بشكل مفاجئ مع اقتراب صافرة البداية، في مشهد تسبب في ارتباك كبير داخل الملعب، وأجبر السلطات التنظيمية والأمنية على التدخل لإعادة الهدوء وتأمين أرضية اللعب.

كما أشارت المصادر إلى أن هذه الأحداث تسببت في انسحاب لاعبي اتحاد العاصمة مؤقتاً من أرضية الملعب، قبل أن تتعطل عملية الإحماء والاستعدادات النهائية للمباراة، وسط أجواء متوترة أثرت على سير التنظيم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الاقتحام وعمليات التدافع داخل الملعب، في وقت سادت فيه حالة من الفوضى قبل أن تتم السيطرة على الوضع تدريجياً.

وتبقى المباراة مهددة بتأخير إضافي إلى حين عودة الاستقرار الكامل داخل أرضية الملعب واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لانطلاقها بشكل طبيعي.