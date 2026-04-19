الأحد 19 أبريل 2026 11:02 م القاهرة
فرنسا.. حزب الجمهوريون يختار برونو ريتايو لخوض سباق الرئاسة 2027

باريس (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 أبريل 2026 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2026 - 10:41 م

اختار أعضاء حزب الجمهوريون المنتمي لتيار اليمين الوسط اليوم الأحد، برونو ريتايو مرشحا لهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027.

واستبعد أعضاء الحزب خيار تنظيم انتخابات تمهيدية، حيث صوت نحو 74% منهم لصالح اختيار ريتايو، الذي يشغل منصب رئيس حزب الجمهوريون، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان قد شغل منصب وزير الداخلية الفرنسي لمدة عام تقريبا حتى أكتوبر 2025.

ويتخذ ريتايو مواقف متشددة بشأن الهجرة وارتداء الحجاب الإسلامي، وأدلى بتصريحات نُظر إليها على أنها "عنصرية" و"معادية للإسلام".

وحسب القانون، يجب أن تجري الانتخابات قبل 20 إلى 35 يوما من انقضاء ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في 13 مايو 2027.

 

