سي بي إس: حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس فورد عادت إلى الشرق الأوسط

عادت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي.

وقالت "سي بي إس" إن حاملة الطائرات عبرت إلى البحر الأحمر بصحبة مدمرتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "سي بي اس" قولها إن فورد انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى "يو إس إس أبراهام لينكولن" العاملة في شمال بحر العرب.

يذكر أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" كانت قد اضطرت إلى ترك العمليات القتالية نتيجة اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها يوم 12 مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الاثنين لمواصلة المفاوضات مع إيران.

كانت الدولتان قد أجريتا جولة من المحادثات مطلع الأسبوع الماضي ولكننا فشلت بسبب خلافات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز ، من بين قضايا أخرى.