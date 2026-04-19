1446 شركة تحصل على 2782 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إصدار 2782 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1446 شركة مصدرة، خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت الإدارة 45 زيارة فحص وتفتيش في محافظات القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة والأقصر، وفقًا لبيان صادر اليوم عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت، فيما قامت 10 منشآت أخرى بتوفيق أوضاعها واستيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال نفس الفترة، عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومنشآت المخابز، شملت 1 مخبزًا بلديًا، و2 مخبز سياحي، و 2 مخبز إفرنجي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 39 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، المنيا، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة، الفيوم، الأقصر وشمال سيناء.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1600 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 107 شكاوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 54 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، أسيوط، المنصورة، أسوان، المنوفية، بورسعيد، الفيوم، المنيا ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2193 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.