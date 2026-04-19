مدينتا إسلام آباد وروالبندي تعلقان حركة نقل المواطنين والسلع حتى إشعار آخر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارتا مدينتي إسلام آباد وروالبندي في باكستان، اليوم الأحد، تعليق مؤقت لحركة المواطنين والسلع قبل جولة مباحثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن نائب مفوض مدينة إسلام آباد علق حركة النقل الثقيل ونقل المواطنين حتى إشعار آخر، بدون الإفصاح عن السبب.

وكتب نائب المفوض عبر منصة "إكس" تم تعليق حركة النقل الثقيل وحركة نقل المواطنين حتى إشعار آخر. نطلب من المواطنين التعاون مع الوكالات الأمنية".

كما تم تعليق جميع حركة النقل الخاص والعام ونقل السلع في مدينة روالبندي.

وكتب نائب مفوض المدينة عبر منصة "إكس"، "تم تعليق حركة النقل الخاص والعام ونقل السلع اعتبارا من الآن، وسوف يتم الإفصاح لاحقا عن مزيد من التحديثات".

وتأتي هذه الإعلانات في ظل تكهنات بشأن عقد جولة مباحثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

ويتردد أن إسلام آباد ستستضيف جولة مباحثات ثانية الأسبوع المقبل، وفقا لتقارير إعلامية. مع ذلك، لم يرد أي تأكيد رسمي حتى الآن من جانب باكستان أو إيران أو الولايات المتحدة.