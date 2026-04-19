واصلت أسعار صرف الدولار التراجع مقابل الجنيه في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد أولى تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تترواح بين 8 و16 قرشا، وذلك بعد هبوطها بقيمة تتراوح بين 1.22 و1.46 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع زيادة التدفقات النقدية الأجنبية من تحويلات العاملين بالخارج، واستثمارات الأموال الساخنة.

وانخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بقيمه 11 قرشا ليسجل 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، مقابل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، في نهايه تعاملات الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، بقيمة 16 قرشا لتسجل 51.61 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع، مقابل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

وانخفض فى بنك الإسكندرية، بقيمة 12 قرشا لتسجل 51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، مقابل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار فى بنك قناة السويس 16 قرشا ليسجل 51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، مقابل 51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار فى بنك البركة، بنحو 15 قرشا ليسجل 51.60 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، مقابل 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، وسجل الدولار فى بنك كريدى أجريكول نحو 51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيهًا للبيع.

كما انخفض سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى 8 قروش ليسجل 51.70 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع، مقابل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، تجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من الشهر الجاري، في مؤشر على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.