كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المعنية بإدارة النادي الإسماعيلي، كواليس تهديد الفريق بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز، في ظل تكرار الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رائف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن إدارة النادي تتعامل مع الأزمات بهدوء ورصانة، مؤكدًا أن الشكوى الأخيرة التي تقدم بها الإسماعيلي لم تكن الأولى، بل سبقتها ثلاث شكاوى رسمية بسبب قرارات تحكيمية في مباريات سابقة.

وأشار إلى أن ما حدث في مباراة الفريق الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية تجاوز حدود المقبول، واصفًا الأخطاء التحكيمية بأنها جاءت «بشكل فج لا يمكن السكوت عنه».

وأكد رئيس اللجنة أن الإسماعيلي يعاني من أخطاء «ممنهجة ومتتالية»، في توقيت حرج يحتاج فيه الفريق بشدة إلى حصد النقاط، مضيفًا أن الحديث لا يتعلق بتهديد مباشر بالانسحاب، خاصة أن النادي لم يسبق له اتخاذ هذه الخطوة، لكنه لم يستبعد اللجوء إليها حال تجاهل مطالبه.

وكشف رائف عن مطالبة النادي لاتحاد الكرة بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR) في أكثر من مباراة، سعيًا لتحقيق الشفافية ومراجعة القرارات المثيرة للجدل.

وفي سياق آخر، تطرق إلى الجدل الدائر بشأن فكرة دمج الإسماعيلي مع أحد أندية الشركات، مؤكدًا ترحيب النادي بالاستثمار والشراكات، مع التشديد على أن القرار النهائي في هذا الملف سيكون بيد الجمعية العمومية غير العادية، التي ستحدد مصير المقترح بعد دراسته بشكل كامل.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن فكرة الدمج قد تمثل مكسبًا لأندية الشركات، نظرًا لما سيضيفه الإسماعيلي من ثقل جماهيري كبير.