أحمد موسى مشيدا بجهود الدولة في مشروعات الموانئ: بدل ما يقولوا كل شوية هرمز ويضغطوا على العرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية استراتيجية مبكرة، بقيادة الرئيس عبّد الفتاح السيسي تضمنت تطوير منفذ طابا وتحويله إلى ميناء بدلًا من كونه منفذًا صغيرًا، بما يدعم حركة النقل والربط مع دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، في إطار الممر التجاري العربي.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك بالفعل موانئ ومحاور نقل رئيسية مثل ميناء السخنة وموانئ البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب الموانئ المطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك الإسكندرية، وهو ما يعزز من مكانة في حركة التجارة.

وأشار إلى أهمية مشروع سكة حديد بئر العبد – مطار طابا، الذي سيجعل النقل أكثر سهولة وأقل تكلفة، لافتًا إلى أن مشروع ربط ميناء العريش بخط السكة الحديد بطول نحو 12 كيلومترًا وصولًا إلى بئر العبد، يعد جديدًا، مضيفًا أن شبكة السكة الحديد قومية.

وتابع: «بدل ما نقول هرمز، محدش كل شوية يقول هرمز والضغط على الدول العربية، لا يبقى عندك مصر بتعمل ممرات وموانئ.. حركة نقل دي رؤية الدولة المصرية.. محدش كان يفكر في لحظة أن أزمة مضيق هرمز هتعمل كدة في العالم فأنت اليوم تجري فيه علشان يكون فيه إضافة قوية لوسائل النقل داخل سيناء».

وأجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمشروع إنشاء خط سكة حديد "بئر العبد - العريش - جنوبا رأس النقب" - "مطار طابا" بطول 353 كيلو مترا، رافقه خلالها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ووجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء محمد حسن، رئيس هيئة الطرق والكباري، وعبدالرحمن الباز، نائب رئيس الهيئة، وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورؤساء الشركات التابعة لها، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع، واستشاري المشروع.

